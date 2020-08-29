Германия призвала Россию не прикрывать ситуацию с Навальным "фиговым листком"

Российские власти должны приложить больше усилий, чтобы расследовать выяснить обстоятельства предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи министров иностранных дел стран ЕС в Берлине.

Запись его выступления опубликована в Twitter председательства ФРГ в Совете ЕС.

По словам министра, если Россия будет активно расследовать инцидент, это может привести к улучшению отношений Брюсселя с Москвой, в том числе с точки зрения развития событий на востоке Украины.

"Мы все знаем, что здесь в Берлине в Charite лежит Алексей Навальный, и несколько «темных туч» есть в наших отношениях. И поэтому Россия должна в текущей ситуации приложить больше усилий для того, чтобы расследовать случай Навального. Мы ожидаем, что это расследование не станет фиговым листком (в переносном смысле - прикрывать неблаговидные поступк, - ред.), что причины преступления будут всесторонне и прозрачно расследованы, а виновные... будут привлечены к ответственности", - сказал Маас.

Напомним, Навальный впал в кому 20 августа во время перелета на самолете. Оппозиционер пробыл два дня в омской больнице, после чего его доставили в немецкую клинику "Шарите". При этом российские врачи сообщили, что в его крови ядов не выявили. В свою очередь немецкие врачи подтвердили факт отравления Навального.

По состоянию на 28 августа Навальный продолжает находится в стабильно тяжелом состоянии в медицинской коме, однако последствия отравления пока неизвестны.

Также РБК-Украина писало, что президент РФ Владимир Путин выразил заинтересованность в расследовании отравления Навального.

Кроме этого сообщалось, что Германия 17 раз обращалась к российским властям с просьбой предоставить дополнительную информацию об убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине.