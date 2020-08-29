ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Німеччина закликала Росію не прикривати ситуацію з Навальним "фіговим листком"

Автор: Артур Родивилов

Російська влада повинні докласти більше зусиль, щоб розслідувати з'ясувати обставини передбачуваного отруєння опозиціонера Олексія Навального. Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Берліні.

Запис його виступу опублікована в Twitter головування НІМЕЧЧИНИ в Раді ЄС.

За словами міністра, якщо Росія буде активно розслідувати інцидент, це може привести до поліпшення відносин Брюсселя з Москвою, в тому числі з точки зору розвитку подій на сході України.

"Ми всі знаємо, що тут у Берліні в Charite лежить Олексій Навальний, і кілька «темних хмар» є в наших відносинах. І тому Росія повинна в поточній ситуації докласти більше зусиль для того, щоб розслідувати випадок Навального. Ми очікуємо, що це розслідування не стане фіговим листком (в переносному сенсі - прикривати непорядні поступк, - ред.), що причини злочину будуть всебічно і прозоро розслідувані, а винні... будуть притягнуті до відповідальності", - сказав Маас.

Популярні новини

Нагадаємо, Навальний впав у кому 20 серпня під час перельоту на літаку. Опозиціонер пробув два дні в омській лікарні, після чого його доставили в німецьку клініку "Шаріте". При цьому російські лікарі повідомили, що в його крові отрут не виявили. У свою чергу німецькі лікарі підтвердили факт отруєння Навального.

За станом на 28 серпня Навальний продовжує знаходиться в стабільно важкому стані медичної комі, проте наслідки отруєння поки невідомі.

Також РБК-Україна писало, що президент РФ Володимир Путін висловив зацікавленість у розслідуванні отруєння Навального.

Крім цього повідомлялося, що Німеччина 17 разів зверталася до російської влади з проханням надати додаткову інформацію про вбивстві чеченця Зелімхана Хангошвили в Берліні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Навальныйотруєння