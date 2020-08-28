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Немецкие врачи сообщили о состоянии Навального

Берлин, Пятница 28 августа 2020 15:54
Немецкие врачи сообщили о состоянии Навального
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Российский оппозиционер Алексей Навальный продолжает находиться в стабильно тяжелом состоянии. При этом угроз его жизни нет.

Об этом сообщили в немецкой клинике "Шарите".

Как рассказали врачи, Навальный продолжает находиться в медицинской коме и на искусственной вентиляции легких. При этом медики отметили некоторое улучшение симптомов.

"Хотя его состояние остается тяжелым, непосредственной опасности для его жизни нет. Однако из-за серьезности отравления пациента еще слишком рано оценивать возможные долгосрочные последствия", - сообщили врачи.

Напомним, Навальный впал в кому 20 августа на борту пассажирского самолета, который экстренно приземлился в Омске. Оппозиционер пробыл два дня в омской больнице, после чего его доставили в немецкую клинику "Шарите". При этом российские врачи сообщили, что в его крови ядов не выявили.

В то же время немецкие медики заявили, что Навальный был отравлен веществом группы "холинэстеразы", однако для более точного анализа врачи обратились за помощью к военным экспертам.

Также РБК-Украина писало, что президент РФ Владимир Путин выразил заинтересованность в расследовании отравления Навального.

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