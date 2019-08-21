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Германия призвала Россию к конструктивной позиции по Донбассу

Новости » Политика    21.08.2019 - 08:53
Германия призвала Россию к конструктивной позиции по Донбассу
Фото: Хайко Маас (lickr.com/bankenverband)

Хайко Маас сегодня обсудит ситуацию на Донбассе с главой российского МИД

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал российскую сторону к конструктивной позиции в переговорах по урегулированию на Донбассе. Об этом он заявил сегодня утром перед вылетом в Москву, передает DW.

Сообщается, что сегодня Маас проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудит с ним ситуацию в Украине, Сирии, иранскую ядерную программу и ряд других вопросов.

"Наконец появилась надежда на свет в конце туннеля в таких вопросах, как режим прекращения огня, отвод войск и воплощение минских договоренностей… Теперь стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте и в дальнейшем будут гибнуть люди", - отметил Маас.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация в Украине "внушает осторожный оптимизм". Также он отметил, что только с помощью нормандского формата есть возможность урегулировать конфликт на Донбассе. При этом каждая встреча должна приводить к конкретным результатам.

До этого поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что в США заинтересованы предложением украинской стороны присоединиться к нормандскому формату.

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Новости Украины Российская ФедерацияДонбассГерманияХайко Маас
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