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Німеччина закликала Росію до конструктивної позиції по Донбасу

Новини » Політика    21.08.2019 - 08:53
Німеччина закликала Росію до конструктивної позиції по Донбасу
Фото: Хайко Маас (lickr.com/bankenverband)

Хайко Маас сьогодні обговорить ситуацію на Донбасі з главою російського МЗС

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав російську сторону до конструктивної позиції в переговорах по врегулюванню на Донбасі. Про це він заявив сьогодні вранці перед вильотом до Москви, передає DW.

Повідомляється, що сьогодні Маас проведе зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і обговорить з ним ситуацію в Україні, Сирії, іранську ядерну програму і ряд інших питань.

"Нарешті з'явилася надія на світло у кінці тунелю в таких питаннях, як режим припинення вогню, відведення військ і втілення мінських домовленостей... Тепер сторони повинні продемонструвати готовність до діалогу та дій, інакше в цьому конфлікті і надалі будуть гинути люди", - зазначив Маас.

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що ситуація в Україні "вселяє обережний оптимізм". Також він зазначив, що тільки з допомогою нормандського формату є можливість врегулювати конфлікт на Донбасі. При цьому кожна зустріч повинна приводити до конкретних результатів.

До цього повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що у США зацікавлені пропозицією української сторони приєднатися до нормандского формату.

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