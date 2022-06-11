Німеччина закликала розпочати переговори щодо вступу Північної Македонії в ЄС

У Німеччині вважають, що Північна Македонія вже готова стати частиною Євросоюзу, оскільки вона виконала всі вимоги.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW , про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками зустрічі із прем'єр-міністром Македонії Дімітаром Ковачевським.

"Переговори про приєднання, які були обіцяні два роки тому, повинні розпочатися зараз. У будь-якому разі я активно за це виступатиму", - підкреслив Шольц.

За словами голови німецького уряду, Німеччина просуватиме процес вступу балканських держав до ЄС.

Варто зауважити, що Північна Македонія набула статусу кандидата на вступ до ЄС ще 17 років тому. У липні 2020 року Єврокомісія фактично дала зелене світло переговорам, але їх заблокувала Болгарія.