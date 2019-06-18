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У берегов Турции затонуло судно с нелегалами

Новости » Происшествия    18.06.2019 - 01:22
У берегов Турции затонуло судно с нелегалами
Фото: авария лодки в Турции (twitter.com/aa_russian)

В результате аварии с лодкой погибли 12 мигрантов

На юго-западе Турции у берегов курортного района Бодрум перевернулось и затонуло судно с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

По данным береговой охраны, в результате аварии погибли 12 человек. Откуда плыли нелегалы - не сообщается.

Предположительно, на судне находилось около 40 человек, 31 из которых удалось спасти. Тела погибших мигрантов доставляют на лодках в район Тургутрейс. 

Для спасательной операции власти задействовали суда береговой охраны, а также вертолет и водолазов. Глубина участка моря, где продолжаются поисково-спасательные работы, составляет около 34 метров. 

Напомним, в рамках программы Евросоюза по переселению особо уязвимых категорий беженцев на территорию ЕС из Северной Африки и Ближнего Востока прибыли уже 32,7 тысячи человек. Из них 4,1 тысячи беженцев приняла Германия. 

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