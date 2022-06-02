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Німеччина закликала Євросоюз скасувати принцип одностайності у зовнішній політиці

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Четвер 02 червня 2022 22:21
Німеччина закликала Євросоюз скасувати принцип одностайності у зовнішній політиці Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині вважають, що Євросоюзу потрібно ухвалити реформи для того, щоб підготуватися до розширення блоку. Зокрема, необхідно скасувати одностайне ухвалення рішень.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Німеччини у Twitter, про це заявила голова німецького дипломатичного відомства Анналена Бербок.

"Якщо ми хочемо продовжити розвивати та розширювати Європейський Союз, то не можемо просто доставити ще три стільці у коло. Потрібно поглибити та реформувати ЄС", - наголосила Бербок.

Бербок зазначає, що зараз Євросоюзу необхідно відмовитись від принципу одностайного рішення у зовнішній політиці.

Також вона закликала скоріше розпочати переговори з Албанією та Північною Македонією про членство у блоці.

"Це те, що ми пообіцяли, і ми не можемо далі тримати країни Західних Балкан на цьому етапі", - заявила голова МЗС Німеччини.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав ЄС відмовитися від принципу одностайності щодо зовнішньополітичних рішень та підготуватися до змін договору після вторгнення Росії в Україну. Це необхідно для вжиття ефективних заходів проти агресора.

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