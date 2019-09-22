Германия присоединится к альянсу за прекращение использования угля

Германия сегодня, 22 сентября, присоединится к альянсу Powering Past Coal Alliance, участники которого обязываются прекратить использование энергии из угля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам министра охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце заявил, что отказ от использования угля является главным элементом для глобальной защиты климата.

Во время климатической конференции ООН в США представители Германии планируют сделать соответствующее объявление. По словам министра, принятым накануне пакет мер для борьбы с изменениями климата немецкое правительство официально заявило о постепенном отказе от использования энергии от угля.

"Когда такая большая индустриальная страна как Германия отказывается от ядерной и угольной энергетики и постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, она посылает мощный сигнал в другие части мира", - считает Шульце.

Отметим, альянс Powering Past Coal был основан Великобританией и Канадой в 2017 во время климатической конференции ООН в Бонне. Германия тогда официально не присоединилась к альянсу. К организации придинилось более 50 стран, регионов и городов, а также более 30 компаний и организаций. Среди членов альянса, в частности, Франция, Италия, Австрия, Швейцария, Бельгия, отдельные штаты и города США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 20 сентября по всему миру миллионы человек вышли на улицы для участия в глобальной климатической забастовке с призывом к правительствам принять меры для борьбы с климатическим кризисом.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не будет участвовать в саммите Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата. В это время американский лидер будет принимать участие в сессия по вопросам религиозной свободы.