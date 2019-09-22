Німеччина приєднається до альянсу за припинення використання вугілля

Німеччина сьогодні, 22 вересня, приєднається до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов'язуються припинити використання енергії з вугілля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами міністра охорони навколишнього середовища Німеччини Свен Шульце заявив, що відмова від використання вугілля є головним елементом для глобальної захисту клімату.

Під час кліматичної конференції ООН у США представники Німеччини планують зробити відповідне оголошення. За словами міністра, прийнятим напередодні пакетом заходів для боротьби зі змінами клімату німецький уряд офіційно заявило про поступову відмову від використання енергії від вугілля.

"Коли така велика індустріальна країна як Німеччина відмовляється від ядерної енергетики та вугільної і поступово переходить на поновлювані джерела енергії, вона посилає потужний сигнал в інші частини світу", - вважає Шульц.

Зазначимо, альянс Powering Past Coal був заснований Великобританією і Канадою в 2017 під час кліматичної конференції ООН у Бонні. Німеччина тоді офіційно не приєдналася до альянсу. До організації придинилось понад 50 країн, регіонів і міст, а також більше 30 компаній і організацій. Серед членів альянсу, зокрема, Франція, Італія, Австрія, Швейцарія, Бельгія, окремі штати і міста США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 вересня по всьому світу мільйони людей вийшли на вулиці для участі в глобальній кліматичній страйку з закликом до урядів вжити заходів для боротьби із зміною клімату.

Крім того, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не буде брати участь в саміті Генасамблеї ООН з питань зміни клімату. В цей час американський лідер буде приймати участь в сесія з питань релігійної свободи.