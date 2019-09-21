Трамп не пойдет на саммит по климату на Генассамблее ООН

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп в это время проведет заседание, посвященное преследованиям по религиозному признаку

Президент США Дональд Трамп не будет участвовать в саммите Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата. Трамп проведет в это время другое заседание, посвященное преследованиям по религиозному признаку, сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что сессия по вопросам религиозной свободы станет "центральным элементом" визита Трампа в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Она начнется в то время, когда на климатическом саммите будет выступать представитель Китая.

"Это мероприятие направлено на то, чтобы подчеркнуть и расширить международную поддержку религиозной свободы на фоне усиливающегося преследования людей из-за их собственных убеждений и веры", - сказал представитель американской администрации, комментируя заседание по религии, председателем которого станет Трамп.

На саммите по климату будут присутствовать десятки лидеров разных стран. США на климатическом саммите представит главный заместитель помощника госсекретаря США по вопросам океанов, окружающей среды и научным делам Марсия Берникат.

Напомним, Дональд Трамп не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. При этом американский лидер отметил, что во встрече заинтересован прежде всего Иран.

Добавим, что во время саммита запланирована встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.