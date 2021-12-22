UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Германия приостановила спутниковое вещание Russia Today: в Москве недовольны

Автор: Наталья Скороход

Германия приостановила спутниковое вещание русского немецкоязычного новостного канала Russia Today (RT DE). В Москве выразили недовольство по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Вещание российского телеканала прекратили в среду из-за отсутствия действующей лицензии. Однако канал все еще доступен для немцев на

"Mabb не запрашивал и не выдавал лицензии на вещание для этой программы", - объяснил регулятор Германии.

Штаб-квартира канала находится в Москве, и у него есть сербская лицензия на кабельное и спутниковое вещание, что, по словам RT, позволяет ему вещать в Германии в соответствии с законодательством ЕС. Власти Германии считают, что сербской лицензии недостаточно, потому что RT DE "вещает на немецком языке и нацелено на немецкий рынок".

Напомним, что ранее RT уже блокировали в Германии. Тогда это сделал YouTube из-за распространение фейков о коронавирусе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГермания