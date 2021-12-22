Германия приостановила спутниковое вещание Russia Today: в Москве недовольны

Вещание российского телеканала прекратили в среду из-за отсутствия действующей лицензии. Однако канал все еще доступен для немцев на

"Mabb не запрашивал и не выдавал лицензии на вещание для этой программы", - объяснил регулятор Германии.

Штаб-квартира канала находится в Москве, и у него есть сербская лицензия на кабельное и спутниковое вещание, что, по словам RT, позволяет ему вещать в Германии в соответствии с законодательством ЕС. Власти Германии считают, что сербской лицензии недостаточно, потому что RT DE "вещает на немецком языке и нацелено на немецкий рынок".