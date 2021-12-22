Німеччина призупинила супутникове мовлення Russia Today: у Москві незадоволені

Мовлення російського телеканалу припинили в середу через відсутність діючої ліцензії. Однак канал все ще доступний для німців на

"Mabb не запитував і не видавав ліцензії на мовлення для цієї програми", - пояснив регулятор Німеччини.

Штаб-квартира каналу знаходиться в Москві, і у нього є сербська ліцензія на кабельне і супутникове мовлення, що, за словами RT, дозволяє йому віщати в Німеччині відповідно до законодавства ЄС. Влада Німеччини вважає, що сербської ліцензії недостатньо, тому що RT DE "мовить німецькою мовою і націлене на німецький ринок".