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Германия приостановила финансовую помощь на развитие Афганистана

Автор: Валерия Полищук

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер заявил, что правительство прекращает помощь в целях развития Афганистану в связи с захватом власти талибами. В этом году ни один из 250 млн евро немецкой помощи, предназначенной для Афганистана, пока не был выплачен, хотя средства из других источников могли поступить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Талибы управляли Афганистаном в течение пяти лет в конце 20-го века, прежде чем были изгнаны вторжением США.

Время их правления было отмечено строгим ограничением прав женщин, прекращением образования для девочек, наказаниями людей, считавшихся недостаточно набожными, и предоставлением убежища Аль-Каиде, которая несет ответственность за террористические атаки на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года.

Установив контроль над страной в воскресенье, талибы настаивают на том, что они не будут мстить правительственным чиновникам и будут уважать права женщин. Однако многие афганцы не верят им и пытаются бежать из страны, создавая хаос в аэропорту Кабула.

Мюллер сказал, что сейчас первоочередная задача - вывести из Афганистана весь немецкий гуманитарный персонал.

Напомним, Афганистан перешел под управление "Талибана", после чего многие страны эвакуировали свои посольства. В Кабуле остались посольства только трех стран - России, Китая и Пакистана.

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