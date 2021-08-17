Германия приостановила финансовую помощь на развитие Афганистана

Талибы управляли Афганистаном в течение пяти лет в конце 20-го века, прежде чем были изгнаны вторжением США.

Время их правления было отмечено строгим ограничением прав женщин, прекращением образования для девочек, наказаниями людей, считавшихся недостаточно набожными, и предоставлением убежища Аль-Каиде, которая несет ответственность за террористические атаки на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года.

Установив контроль над страной в воскресенье, талибы настаивают на том, что они не будут мстить правительственным чиновникам и будут уважать права женщин. Однако многие афганцы не верят им и пытаются бежать из страны, создавая хаос в аэропорту Кабула.

Мюллер сказал, что сейчас первоочередная задача - вывести из Афганистана весь немецкий гуманитарный персонал.