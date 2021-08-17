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Німеччина призупинила фінансову допомогу на розвиток Афганістану

Автор: Валерія Поліщук

Міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Герд Мюллер заявив, що уряд припиняє допомогу з метою розвитку Афганістану у зв'язку із захопленням влади талібами. Цього року жоден з 250 млн євро німецької допомоги, призначеної для Афганістану, поки не був виплачений, хоча кошти з інших джерел могли надійти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Таліби керували Афганістаном протягом п'яти років наприкінці 20-го століття, перш ніж були вигнані вторгненням США.

Час їх правління було відзначено суворим обмеженням прав жінок, припиненням освіти для дівчаток, покараннями людей, які вважалися недостатньо побожними, і наданням притулку Аль-Каїді, яка несе відповідальність за терористичні атаки на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року.

Встановивши контроль над країною в неділю, таліби наполягають на тому, що вони не будуть мстити урядовим чиновникам і будуть поважати права жінок. Однак багато афганців не вірять їм і намагаються втекти з країни, створюючи хаос в аеропорту Кабула.

Мюллер сказав, що зараз першочергове завдання - вивести з Афганістану весь німецький гуманітарний персонал.

Нагадаємо, Афганістан перейшов під управління "Талібану", після чого багато країн евакуювали свої посольства. У Кабулі залишилися посольства тільки трьох країн - Росії, Китаю і Пакистану.

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