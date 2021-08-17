Німеччина призупинила фінансову допомогу на розвиток Афганістану

Таліби керували Афганістаном протягом п'яти років наприкінці 20-го століття, перш ніж були вигнані вторгненням США.

Час їх правління було відзначено суворим обмеженням прав жінок, припиненням освіти для дівчаток, покараннями людей, які вважалися недостатньо побожними, і наданням притулку Аль-Каїді, яка несе відповідальність за терористичні атаки на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року.

Встановивши контроль над країною в неділю, таліби наполягають на тому, що вони не будуть мстити урядовим чиновникам і будуть поважати права жінок. Однак багато афганців не вірять їм і намагаються втекти з країни, створюючи хаос в аеропорту Кабула.

Мюллер сказав, що зараз першочергове завдання - вивести з Афганістану весь німецький гуманітарний персонал.