ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия может приобрести системы противоракетной обороны у Израиля или США

Новина українською →
Берлин, Суббота 02 апреля 2022 09:24
Германия может приобрести системы противоракетной обороны у Израиля или США Фото: министр обороны Германии Эберхард Цорн (flickr.com/shsfoundation)
Автор: Валерия Полищук

Германия рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны у Израиля или США для защиты от угроз, включая российские ракеты "Искандер", которые дислоцированы в Калининграде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag.

Министр обороны Германии Эберхард Цорн заявил, что ракеты "Искандер" могут достичь почти всей Западной Европы, а противоракетного щита для защиты от этой угрозы не существует.

"Такими системами обладают израильтяне и американцы. Какой из них мы отдаем предпочтение? Удастся ли нам создать общую систему противоракетной обороны в НАТО? Вот вопросы, на которые мы должны ответить сейчас", - сказал Цорн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Израиль Соединенные Штаты Америки
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой