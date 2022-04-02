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Німеччина може придбати системи протиракетної оборони в Ізраїлю або США

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Берлін, Субота 02 квітня 2022 09:24
Німеччина може придбати системи протиракетної оборони в Ізраїлю або США Фото: міністр оборони Німеччини Еберхард Цорн (flickr.com/shsfoundation)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина розглядає можливість придбання системи протиракетної оборони в Ізраїлю або США для захисту від загроз, включаючи російські ракети "Іскандер", які дислоковані в Калінінграді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

Міністр оборони Німеччини Еберхард Цорн заявив, що ракети "Іскандер" можуть досягти майже всієї Західної Європи, а протиракетного щита для захисту від цієї загрози не існує.

"Такими системами володіють ізраїльтяни і американці. Який з них ми віддаємо перевагу? Чи вдасться нам створити загальну систему протиракетної оборони в НАТО? Ось питання, на які ми повинні відповісти зараз", - сказав Цорн.

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