Во фракции Меркель призвали Берлин пересмотреть позицию по поставкам оружия Украине

Немецкий депутат и эксперт по внешней политике от Христианско‑социального союза Томас Эрндль призвал правительство Германии пересмотреть позицию по поставки оружия Украине . Он подчеркнул, что Германия должна внести вклад в усиление безопасности Украины.

Как заявил Эрндль, обороноспособность Украины играет важную роль в стабильности Европы, поэтому поставки оружия в Украину не должны быть табу. Он призвал правящий блок ХДС/ХСС переосмыслить эту позицию.

"Очевидно, что украинский флот, например, вряд ли является устойчивым, а ПВО недостаточно оснащена. Нужны действия, которые выходят за рамки приборов ночного видения или обнаружения мин. Россия массово перевооружилась в оккупированных районах и недавно стояла на украинской границе с более 100 тысячами солдат. Существует резкий дисбаланс в военных силах. Мы не должны так подводить партнера",- сказал он.

Депутат пояснил, что в 2014 году немецкие власти воздерживались от поставок оружия Украине, поскольку "ситуация на Донбассе была запутанной".

"Не было понятно, насколько Россия была привлечена со стороны сепаратистов. Теперь мы должны осознать, что агрессия России растет, что международные соглашения нарушаются снова и снова. Поэтому нам приходится переосмысливать ситуацию в Украине", - отметил политик.

Эрндль также напомнил об обострении ситуации на Донбассе, которое привело к гибели десятков украинских военных с начала 2021 года, а также о застое в переговорах по урегулированию конфликта.

"К сожалению, встреча в нормандском формате уже долгое время не проходила. Пока Москва не очень конструктивна, мы должны вносить вклад в усиление безопасности Украины", - подчеркнул депутат.