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Германия предоставит Украине 36 млн евро на борьбу с глобальным потеплением

Новости » Экономика    14.12.2018 - 13:23
Германия предоставит Украине 36 млн евро на борьбу с глобальным потеплением
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Средства направят на акваторию Черного моря и на возобновляемую энергетику

Германия предоставит Украине помощь на 35 миллионов евро по четырем приоритетными направлениями в рамках Международной климатической инициативы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

По данным министерства, проекты, которые будут финансироваться, должны ориентироваться на выполнение Парижского соглашения, включать аспект международного сотрудничества в контексте противодействия изменению климата в акватории Черного моря и содействовать развитию возобновляемой энергетики, в том числе - использовании энергии биомассы на смену ископаемым источникам энергии.

Главный фокус дальнейшего сотрудничества заключается во внедрении национально определенных вкладов в соответствии с Парижским соглашении 2015 года и положений Стратегического плана по имплементации Международной конвенции по биоразнообразию, отметили 

Двустороннее сотрудничество между Украиной и Германией в рамках Международной климатической инициативы началась в 2008 году. За это время Украина стала одним из партнеров инициативы, начав 14 проектов, 10 из них общим бюджетом 19 млн евро уже завершены.

Напомним, объемы выброса углекислого газа во всем мире в 2017 году увеличились на 1,6% до рекордного уровня, и в текущем году эта тенденция продолжается.

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура ноября в Киеве составляла +0,3 градуса, что ниже климатической нормы на 1,8 градуса. По данным Центральной геофизической обсерватории, нынешний ноябрь в Киеве был самым холодным в XXI веке.

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