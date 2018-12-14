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Німеччина надасть Україні 35 млн євро на протидію глобальному потеплінню

Новини » Економіка    14.12.2018 - 13:23
Німеччина надасть Україні 35 млн євро на протидію глобальному потеплінню
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кошти направлять на акваторію Чорного моря та на відновлювану енергетику

Німеччина надасть Україні допомогу на 35 мільйонів євро за чотирма пріоритетними напрямками у рамках Міжнародної кліматичної ініціативи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства екології та природних ресурсів України.

За даними міністерства, проекти, які будуть фінансуватися, мають орієнтуватися на виконання Паризької угоди, національно визначених внесків, включати аспект міжнародної співпраці у контексті протидії зміні клімату в акваторії Чорного моря та сприяти розвитку відновлюваної енергетики, в тому числі - використання енергії біомаси на заміну викопним джерелам енергії.

Головний фокус подальшої співпраці полягає у впровадженні національно визначених внесків відповідно до Паризької угоди 2015 року та положень Стратегічного плану із імплементації Міжнародної конвенції з біорізноманіття.

Двостороння співпраця між Україною та Німеччиною у рамках Міжнародної кліматичної ініціативи розпочалася у 2008 році. За цей час Україна стала одним із партнерів ініціативи, розпочавши 14 проектів, 10 із них загальним бюджетом 19 млн євро вже завершені.

Нагадаємо, обсяги викиду вуглекислого газу в усьому світі в 2017 році збільшилися на 1,6% до рекордного рівня, і в поточному році ця тенденція триває.

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура листопада у Києві становила +0,3 градуси, що нижче за кліматичну норму на 1,8 градуси. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, цьогорічний листопад в Києві був найхолоднішим у XXI столітті.

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