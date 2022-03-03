Германия предоставит новую партию оружия Украине, - Кулеба

Из-за войны России против Украины немецкая сторона предоставит новую партию оружия. Оно будет направлено на укрепление защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"Германия пришлет нам новую партию оружия, чтобы укрепить нашу защиту. Это революционные изменения, потому что вы помните, как мы сражались с немцами, чтобы они отменили свой запрет на поставку", - отметил министр.
Напомним, ранее Германия предоставила Украине партию противотанковых снарядов и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger.
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