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Німеччина надасть нову партію зброї Україні, - Куліба

Автор: Олександр Мороз

Через війну Росії проти України німецька сторона надасть нову партію зброї. Вона буде спрямована на зміцнення захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Німеччина надішле нам нову партію зброї, щоб зміцнити наш захист. Це революційні зміни, тому що ви пам'ятаєте, як ми билися з німцями, щоб вони скасували свою заборону на постачання", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Німеччина надала Україні партію протитанкових снарядів та переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Stinger.

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Дмитро КулебаГерманияВійна Росії проти України