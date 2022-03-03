Німеччина надасть нову партію зброї Україні, - Куліба

Через війну Росії проти України німецька сторона надасть нову партію зброї. Вона буде спрямована на зміцнення захисту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
"Німеччина надішле нам нову партію зброї, щоб зміцнити наш захист. Це революційні зміни, тому що ви пам'ятаєте, як ми билися з німцями, щоб вони скасували свою заборону на постачання", - зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше Німеччина надала Україні партію протитанкових снарядів та переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Stinger.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.