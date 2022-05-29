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Німеччина надасть 1 млрд євро грантової допомоги для України

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Київ, Неділя 29 травня 2022 16:31
Німеччина надасть 1 млрд євро грантової допомоги для України Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Німеччина має намір надати Україні грантову допомогу на 1 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен.

"Обговорили з міністром фінансів Сергієм Марченком актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 млрд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісній співпраці між міністерствами фінансів нашої країни", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" планують надати Україні грантову допомогу на 15 млрд євро. Передбачається, що половину цієї суму покриють США.

Також повідомлялося, що з початку російського вторгнення Україна вже отримала від західних партнерів допомогу на мільярди доларів.

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