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Германия повысит социальные выплаты для украинских беженцев

Фото: Германия повысит социальные выплаты для украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с июня, Германия повысит уровень социальной защиты и поддержку в поиске работы для украинцев. Изменения предусмотренные законопроектом будут пересмотрены Бундестагом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Что изменится для украинских беженцев с 1 июня:

  • беженцы будут получать социальную помощь, которую получают немецкие безработные. Ставка помощи для взрослого человека составляет 449 евро. Правительство выделило для украинских беженцев два млрд евро;
  • украинцы, получившие защиту в стране, имеют разрешение на работу без ограничений. Для этого необходимо будет зарегистрироваться в центрах занятости - Jobcenter.

Пока же неизвестно, будут ли социальные ведомства общин, которые уже перед этим предоставляли соцвыплаты украинским беженцам - передавать их данные в Jobcenter. Возможно, это нужно будет делать самостоятельно до 1 июня.

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