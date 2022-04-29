Німеччина підвищить соціальні виплати для українських біженців

Починаючи з червня, Німеччина підвищить рівень соціального захисту і підтримку у пошуку роботи для українців. Зміни передбачені законопроектом будуть переглянуті Бундестагом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.
Наразі ж невідомо, чи будуть соціальні відомства громад, які вже перед цим надавали соцвиплати українським біженцям - передавати їх дані до Jobcenter. Можливо, це потрібно буде робити самостійно до 1 червня.
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