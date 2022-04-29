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Німеччина підвищить соціальні виплати для українських біженців

Фото: Німеччина підвищить соціальні виплати для українських біженців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з червня, Німеччина підвищить рівень соціального захисту і підтримку у пошуку роботи для українців. Зміни передбачені законопроектом будуть переглянуті Бундестагом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

Що зміниться для українських біженців з 1 червня:

  • біженці отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецьку безробітні. Ставка допомоги для дорослої людини становить 449 євро. Уряд виділив для українських біженців два млрд євро;
  • українці, які отримали захист в країні, мають дозвіл на роботу без обмежень. Для цього необхідно буде зареєструватися у центрах зайнятості - Jobcenter.

Наразі ж невідомо, чи будуть соціальні відомства громад, які вже перед цим надавали соцвиплати українським біженцям - передавати їх дані до Jobcenter. Можливо, це потрібно буде робити самостійно до 1 червня.

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