Німеччина підвищить соціальні виплати для українських біженців

Починаючи з червня, Німеччина підвищить рівень соціального захисту і підтримку у пошуку роботи для українців. Зміни передбачені законопроектом будуть переглянуті Бундестагом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

Що зміниться для українських біженців з 1 червня: біженці отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецьку безробітні. Ставка допомоги для дорослої людини становить 449 євро. Уряд виділив для українських біженців два млрд євро;

українці, які отримали захист в країні, мають дозвіл на роботу без обмежень. Для цього необхідно буде зареєструватися у центрах зайнятості - Jobcenter. Наразі ж невідомо, чи будуть соціальні відомства громад, які вже перед цим надавали соцвиплати українським біженцям - передавати їх дані до Jobcenter. Можливо, це потрібно буде робити самостійно до 1 червня.