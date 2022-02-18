Германия повысила уровень боеготовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО

Правительство Германии повысило уровень боеготовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО. В частности, на случай возможной эскалации вокруг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
"Эта мера не предполагает никакой передислокации, но принимаются подготовительные меры, чтобы сократить время, необходимое для установления готовности к передислокации в случае активации Сил реагирования НАТО", - говорится в заявлении Минобороны Германии.
Фактическая передислокация сил потребует политического решения Совета НАТО.
Напомним, ранее НАТО повысило уровень готовности к развертыванию Сил быстрого реагирования.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах Альянса разместить в Восточной Европе новые ударные группы, в том числе в Румынии.