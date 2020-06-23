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Германия посвятит свое председательство в Совете ЕС теме борьбы с коронавирусом

Новости » Политика     23.06.2020 - 06:44
Германия посвятит свое председательство в Совете ЕС теме борьбы с коронавирусом
Фото: флаги ЕС в Брюсселе (csamir.com)

ФНР будет председательствовать с 1 июля до конца 2020 года

Германия с 1 июля начинает председательство в Совете Европейского союза. Партии, входящие в правящую коалицию, приняли решение посвятить его теме борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Соответствующая договоренность была достигнута в понедельник, 22 июня, в Берлине между представителями Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Пандемия COVID-19 ставит Евросоюз перед судьбоносным вызовом", - говорится в совместном заявлении по итогам заседания.

Германия, согласно документу, исполняя роль председателя Совета ЕС, будет "прикладывать все силы для того, чтобы сообща и, думая о будущем, справиться с этой задачей и вновь сделать Европу сильной".

Ожидается, что немецкий кабинет министров представит утвержденную программу председательства в Совете ЕС 24 июня. Государство-председатель Совета Евросоюза избирается на шесть месяцев.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса показала хрупкость проекта Европейского союза.

РБК-Украина писало, что половина жителей ЕС во время пандемии столкнулись с финансовыми проблемами.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины КоронавирусЕвросоюз
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