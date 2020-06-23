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Німеччина присвятить своє головування в Раді ЄС темі боротьби з коронавірусом

Новини » Політика     23.06.2020 - 06:44
Німеччина присвятить своє головування в Раді ЄС темі боротьби з коронавірусом
Фото: прапори ЄС у Брюсселі (csamir.com)

ФНР головуватиме з 1 липня до кінця 2020 року

Німеччина з 1 липня починає головування в Раді Європейського союзу. Партії, що входять в правлячу коаліцію, прийняли рішення присвятити його темі боротьби з пандемією коронавіруса.

Про це пише Deutsche Welle.

Відповідна домовленість була досягнута в понеділок, 22 червня, в Берліні між представниками Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

"Пандемія COVID-19 ставить Євросоюз перед доленосним викликом", - йдеться у спільній заяві за підсумками засідання.

Німеччина, згідно з документом, виконуючи роль голови Ради ЄС, буде "прикладати всі сили для того, щоб спільно і, думаючи про майбутнє, впоратися з цим завданням і знову зробити Європу сильною".

Очікується, що німецький кабінет міністрів представить затверджену програму головування в Раді ЄС 24 червня. Держава-голова Ради Євросоюзу обирається на шість місяців.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що пандемія коронавіруса показала крихкість проекту Європейського союзу.

РБК-Україна писало, що половина жителів ЄС під час пандемії зіткнулися з фінансовими проблемами.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України КоронавірусЕвросоюз
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