Германия не может поставлять оружие Украине из-за роли во Второй мировой войне, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не может поставлять оружие Украине из-за своей роли во Второй мировой войне. Немецкая сторона обязана искать другие пути для обеспечения мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что на Мюнхенской конференции по безопасности Бербок выступила в защиту решения Германии не отправлять оружие в Украину для отражения возможного российского вторжения.
По ее словам, Германия и без поставок оружия остается крупнейшим донором. Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с тем, что западные страны работают взаимодополняющим и скоординированным образом.
"В этом наша сила - мы стоим все вместе, но используем разные роли поддержки, с нашими разными историями", - отметила Бербок и добавила, что на сегодня не время менять курс Берлина в вопросе поставок вооружений Украине.
Напомним, несмотря на постоянные отказы Берлина, Украина попросила у Германии 12 тысяч противотанковых ракет на фоне угрозы вторжения России.
До этого немецкая сторона объясняла отказ поставлять оружие желанием решить конфликт мирным путем.