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Германия не может поставлять оружие Украине из-за роли во Второй мировой войне, - Бербок

Автор: Сергей Новиков

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не может поставлять оружие Украине из-за своей роли во Второй мировой войне. Немецкая сторона обязана искать другие пути для обеспечения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что на Мюнхенской конференции по безопасности Бербок выступила в защиту решения Германии не отправлять оружие в Украину для отражения возможного российского вторжения.

По ее словам, Германия и без поставок оружия остается крупнейшим донором. Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с тем, что западные страны работают взаимодополняющим и скоординированным образом.

"В этом наша сила - мы стоим все вместе, но используем разные роли поддержки, с нашими разными историями", - отметила Бербок и добавила, что на сегодня не время менять курс Берлина в вопросе поставок вооружений Украине.

Напомним, несмотря на постоянные отказы Берлина, Украина попросила у Германии 12 тысяч противотанковых ракет на фоне угрозы вторжения России.

До этого немецкая сторона объясняла отказ поставлять оружие желанием решить конфликт мирным путем.

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ГерманияОружие в УкраинеВторжение России в Украину