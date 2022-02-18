Германия не может поставлять оружие Украине из-за роли во Второй мировой войне, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не может поставлять оружие Украине из-за своей роли во Второй мировой войне. Немецкая сторона обязана искать другие пути для обеспечения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что на Мюнхенской конференции по безопасности Бербок выступила в защиту решения Германии не отправлять оружие в Украину для отражения возможного российского вторжения.

По ее словам, Германия и без поставок оружия остается крупнейшим донором. Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с тем, что западные страны работают взаимодополняющим и скоординированным образом.

"В этом наша сила - мы стоим все вместе, но используем разные роли поддержки, с нашими разными историями", - отметила Бербок и добавила, что на сегодня не время менять курс Берлина в вопросе поставок вооружений Украине.