Германия о поставках оружия Украине: решение должно приниматься в рамках НАТО

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, вопрос о поставках оружия Украине должно решаться в рамках НАТО. При этом он заявил о необходимости отрегулировать закон об экспорте вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на urdupoint.
"Вопрос о поставках оружия на Украину обсуждается в рамках партнерства НАТО, и это правильный способ сделать это сейчас", - сказал Хабек.
По его словам, пересмотр закона об экспорте оружия поможет одобрять поставки без других лиц.
"В коалиционном соглашении твердо сказано о необходимости по-новому сформулировать и отрегулировать закон об экспорте вооружений. И мы это сделаем. И затем закон будет решать, какие поставки следует впредь одобрять", - добавил вице-канцлер.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять Украине вооружения.