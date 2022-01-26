Німеччина про постачання зброї Україні: рішення має прийматися в рамках НАТО

Міністр економіки і віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, питання про постачання зброї Україні має вирішуватися в рамках НАТО. При цьому він заявив про необхідність відрегулювати закон про експорт озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на urdupoint .

"Питання про постачання зброї на Україну обговорюється в рамках партнерства НАТО, і це правильний спосіб зробити це зараз", - сказав Хабек.

За його словами, перегляд закону про експорт зброї допоможе схвалювати поставки без інших осіб.

"У коаліційній угоді твердо сказано про необхідність по-новому сформулювати і відрегулювати закон про експорт озброєнь. І ми це зробимо. І потім закон буде вирішувати, які поставки слід надалі схвалювати",-додав віце-канцлер.