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Германия может поставить в Украину еще 30 установок Gepard до осени, - Spiegel

Фото: зенитные установки Gepard (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Германия до конца лета может поставить в Украину еще 30 зенитных самоходных установок Gepard. Соответствующие контракты будут подписаны на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как заявил представитель федерального Министерства обороны, поставка партии из 30 установок Gepard должна быть завершена до конца августа. Заключение контрактов с Украиной ожидается на этой неделе.

По его словам, контракт будет предусматривать обучение украинских военных. Немецкая армия обязалась предоставить подходящие полигоны.

Отметим, в конце апреля правительство Германии одобрило поставку "Гепардов" со склада компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Однако возникли проблемы с боеприпасами, поскольку на данный момент доступно лишь около 59 000 единиц.

Напомним, ранее стало известно, что первые установки Gepard в количестве 15 единиц будут доставлены в Украину уже в июле.

При этом, по данным Bild, немецкое правительство блокирует поставки боевых машин пехоты.

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