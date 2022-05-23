Германия может поставить в Украину еще 30 установок Gepard до осени, - Spiegel

Германия до конца лета может поставить в Украину еще 30 зенитных самоходных установок Gepard. Соответствующие контракты будут подписаны на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Как заявил представитель федерального Министерства обороны, поставка партии из 30 установок Gepard должна быть завершена до конца августа. Заключение контрактов с Украиной ожидается на этой неделе.

По его словам, контракт будет предусматривать обучение украинских военных. Немецкая армия обязалась предоставить подходящие полигоны.

Отметим, в конце апреля правительство Германии одобрило поставку "Гепардов" со склада компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Однако возникли проблемы с боеприпасами, поскольку на данный момент доступно лишь около 59 000 единиц.