Німеччина може поставити до України ще 30 установок Gepard до осені, - Spiegel

Німеччина до кінця літа може поставити до України ще 30 зенітних самохідних установок Gepard. Відповідні контракти будуть підписані на цьому тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Як заявив представник федерального Міністерства оборони, поставка партії з 30 установок Gepard повинна бути завершена до кінця серпня. Укладання контрактів з Україною очікується на цьому тижні.
За його словами, контракт передбачатиме навчання українських військових. Німецька армія зобов'язалася надати відповідні полігони.
Відзначимо, в кінці квітня уряд Німеччини схвалив поставку "Гепардів" зі складу компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Однак виникли проблеми з боєприпасами, оскільки на даний момент доступно лише близько 59 000 одиниць.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що перші установки Gepard в кількості 15 одиниць будуть доставлені в Україну вже в липні.
При цьому, за даними Bild, німецький уряд блокує постачання бойових машин піхоти.
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