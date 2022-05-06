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Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц

Фото: министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (almayadeen.net)
Автор: Александр Белоус

Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что это будут дополнительные поставки к пяти, которые пообещали Нидерланды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обучение украинских военнослужащих владению артиллерийским вооружением может начаться на следующей неделе в Германии, сообщила она журналистам в словацком городе Слиач, где сегодня должна была встретиться со своим голландским коллегой.

Как сообщало РБК-Украина правительство Германии планирует передать Украине радарную систему Cobra. Это позволит повысить точность стрельбы самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Украина сначала просила поставить 40 систем Cobra. В Германии же имеются 19 систем, что позволило бы выделить нашей стране от 3 до 5 единиц техники. Эксперты военной отрасли оценивают стоимость системы в 50 млн евро.

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Германия