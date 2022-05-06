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Німеччина поставить Україні сім самохідних гаубиць

Фото: Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (almayadeen.net)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина поставить Україні сім самохідних гаубиць. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що це будуть додаткові поставки до п'яти, які пообіцяли Нідерланди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Навчання українських військовослужбовців володінню артилерійським озброєнням може початися наступного тижня в Німеччині, повідомила вона журналістам у словацькому місті Сліач, де сьогодні мала зустрітися зі своїм голландським колегою.

Як повідомляло РБК-Україна уряд Німеччини планує передати Україні радарну систему Cobra. Це дозволить підвищити точність стрільби самохідної гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Україна спочатку просила поставити 40 систем Cobra. У Німеччині ж є 19 систем, що дозволило б виділити нашій країні від 3 до 5 одиниць техніки. Експерти військової галузі оцінюють вартість системи в 50 млн євро.

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