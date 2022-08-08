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Германия пообещала Украине разблокировать 8 млрд евро помощи от ЕС

Фото: Денис Шмыгаль и Кристиан Линднер провели онлайн-встречу (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Наталья Юрченко

Германия пообещала помочь Украине с разблокированием макрофинансовой помощи в размере 8 млрд евро от Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook.

Глава правительства провел онлайн-встречу с министром финансов Германии Кристианом Линднером. Последний пообещал помочь Украине с получением макрофина.

Также Шмыгаль напомнил, что Германия с первых дней войны оказала значительную финансовую помощь Украине.

"Рассчитываем на твердую поддержку Украины и в сотрудничестве с международными партнерами. В частности, Германия поддерживает начатый Украиной процесс отсрочки выплаты долгов и начала новой специальной программы с МВФ", - добавил премьер.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии блокируют предоставление Украине финансовой помощи. Хотя решение о предоставлении было принято на саммите ЕС еще в конце июня.

Президент Владимир Зеленский назвал блокировку макрофина для Украины "преступлением и ошибкой".

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ГерманияДенис Шмыгаль