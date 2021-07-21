UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Германия назначит спецпосланника по переговорам о продлении транзита через Украину

Автор: Сергей Пышкин

Германия обещает использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с Российской Федерацией относительно транзита газа. Страна планирует назначить специального представителя для продвижения этой цели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сделку США и Германии по "Северному потоку-2".

"США и Германия согласны, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года. Согласно с этой точкой зрения Германия обязуется использовать все доступные средства воздействия, чтобы позволить Украине продлить соглашение о транзите газа с Россией на срок до десяти лет и назначить для этой цели специального представителя", - отмечает пресс-служба МИД Германии.

В частности, отмечается, что переговоры о продлении соглашения между Украиной с Российской Федерацией должны начаться не позднее 1 сентября, а США, со своей стороны, заинтересованы в том, чтобы поддержать усилия Германии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманиягазСеверный поток-2