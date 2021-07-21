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Німеччина призначить спецпосланця щодо переговорів про продовження транзиту через Україну

Автор: Сергій Пишкін

Німеччина обіцяє використати усі засоби впливу, аби Україна продовжила угоду з Російською Федерацією стосовно транзиту газу. Країна планує призначити спеціального представника для просування цієї мети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на угоду США та Німеччини щодо "Північного потоку-2".

"США і Німеччина погоджуються, що в інтересах України й Європи продовжити транзит газу через Україну після 2024 року. Згідно з цією точкою зору Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб дозволити Україні продовжити угоду про транзит газу з Росією на строк до десяти років і призначити для цієї мети спеціального представника", - зазначає пресслужба МЗС Німеччини.

Зокрема, відзначається, що переговори стосовно продовження угоди між Україною з Російською Федерацією повинні розпочатися не пізніше 1 вересня, а США, зі свого боку, зацікавлені у тому, аби підтримати зусилля Німеччини.

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