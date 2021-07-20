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Германия поможет Украине продлить контракт на транзит газа из России, - Bloomberg

Автор: Дмитрий Кузнецов

Германия взяла на себя обязательство использовать все рычаги влияния, чтобы добиться продления на срок до 10 лет контракта на транзит газа из России через Украину. Кроме того, Вашингтон и Берлин будут стремиться привлечь инвестиции в специальный фонд, который должен помочь Украине перейти на чистые энергоресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Агентство получило в свое распоряжение черновой вариант проекта соглашения Германии и США по "Северному потоку-2".

Согласно данным издания, соглашение обяжет Германию использовать все доступны рычаги влияния, чтобы продлить на 10 лет соглашение между Украиной и Россией о транзите газа после его истечения в 2024 году.

"Эти переговоры начнутся не позднее 1 сентября", - отмечает агентство.

Кроме того, в проекте соглашения говорится, что Германия назначит спецпосланника с финансированием в размере 70 млн долларов. Его задачей будет развитие двусторонних проектов с Украиной в сфере энергетики.

Также в соглашение США и Германии предусматривает создание специального фонда, в который страны будут стремиться привлечь инвестиции. Его задача - помочь Украине перейти на более чистые энергоресурсы. Берлин вложит в фонд 175 млн долларов. Всего в него планируется собрать до 1 млрд долларов.

Напомним, соглашение также предусматривает обязательство Германии применить национальные меры против России, если Москва применит газ как оружие против Украины.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаГерманиясделкаСеверный поток-2