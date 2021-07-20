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Німеччина допоможе Україні продовжити контракт на транзит газу з Росії, - Bloomberg

Автор: Дмитрий Кузнецов

Німеччина взяла на себе зобов'язання використовувати всі важелі впливу, щоб домогтися продовження на термін до 10 років контракту на транзит газу з Росії через Україну. Крім того, Вашингтон і Берлін будуть прагнути залучити інвестиції в спеціальний фонд, який повинен допомогти Україні перейти на чисті енергоресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Агентство отримало в своє розпорядження чорновий варіант проєкту Угоди Німеччини і США по "Північному потоку-2".

Згідно з даними видання, угода зобов'яже Німеччину використовувати всі доступні важелі впливу, щоб продовжити на 10 років угоду між Україною і Росією про транзит газу після його закінчення в 2024 році.

"Ці переговори почнуться не пізніше 1 вересня", - зазначає агентство.

Крім того, в проєкті угоди йдеться, що Німеччина призначить спецпосланця з фінансуванням у розмірі 70 млн доларів. Його завданням буде розвиток двосторонніх проєктів з Україною у сфері енергетики.

Також в Угоду США і Німеччини передбачає створення спеціального фонду, в який країни будуть прагнути залучити інвестиції. Його завдання - допомогти Україні перейти на чистіші енергоресурси. Берлін вкладе у фонд 175 млн доларів. Всього в нього планується зібрати до 1 млрд доларів.

Нагадаємо, угода також передбачає зобов'язання Німеччини застосувати національні заходи проти Росії, якщо Москва застосує газ як зброю проти України.

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