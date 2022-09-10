Германия поможет Украине подготовить освобожденные территории к зиме, - Бербок

Германия будет помогать Украине с подготовкой освобожденных территорий к зимнему периоду и в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пресс-конференцию .

"Следующие месяцы имеют решающее значение не только с точки зрения военных действий, следующие месяцы будут играть решающую роль для того, чтобы подготовить освобожденные территории в какой-то мере к зиме. Давайте вместе посмотрим, что вам нужно, какие были разрушены больницы, школы, где нет крыш, и мы там будем с немецкой стороны очень прагматично возвращать жизнь в освобожденные села и города", - заявила глава МИД Германии.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сегодня прибыла с визитом в Украину. Это ее второе посещение Киева с начала войны.

Также в ходе переговоров министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию ускорить поставки артиллерийских снарядов. Также глава украинского дипломатического ведомства договорился с Бербок о создании совместного проекта между министерствами иностранных дел двух стран, который поможет ускорить членство Украины в ЕС.

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