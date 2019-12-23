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Германия поможет Украине модернизировать ГТС

Новости » Промышленность     23.12.2019 - 20:13
Германия поможет Украине модернизировать ГТС
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Германия и другие страны взяли на себя обязательства модернизировать устаревшую трубопроводную сеть Украины

Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что Германия будет помогать Украине в модернизации ее газотранспортной системы (ГТС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Немецкое радио".

По его словам, договоренность между Российской Федерацией и Украиной о продлении транзита газа "оказалась действительно короче, чем первоначально представлялось", но роль играет то, что Германия и другие страны взяли на себя обязательства модернизировать устаревшую трубопроводную сеть Украины.

"Поэтому мы поможем Украине модернизировать ее", - заявил Байер.

Он также подчеркнул, что правительство Германии несет ответственность перед потребителями и гражданами за безопасное обеспечение газом. Также Байер добавил, что все поменяется: трубопроводы и условия энергоснабжения.

Он высказал предположение, что санкции Соединенных Штатов задержат завершения проекту газопровода "Северный поток - 2" по меньшей мере до второй половины 2020 года.

Напомним, ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Украина должна сохранить роль транзитера газа и после ввода в строй газопровода "Северный поток-2".

По словам главы правления "Нафтогаз" Андрея Коболева, привлечение европейский партнеров к капиталу оператора ГТС Украины остается весомым аргументом против газопровода "Северный поток-2".

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