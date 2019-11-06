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Німеччина допоможе "Північному потоку-2" обійти директиву ЄС

Новини » Політика     06.11.2019 - 11:30
Німеччина допоможе "Північному потоку-2" обійти директиву ЄС
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Німеччина поверне собі право самостійно вирішувати питання газопроводів

До німецького Бундестагу внесли законопроект, який пом'якшить Газову директиву Євросоюзу щодо газопроводу "Північний потік-2". Про це пише Bild.

Повідомляється, що правляча коаліція, яка складається з партій ХДС/ХСС і СДПН, подала законопроект для захисту інвестицій німецьких компаній у "Північний потік-2". У разі ухвалення закону він зніме з газопроводу обмеження, накладені Газовою директивою ЄС.

Мова йде про нові обмеження, які поширюють Третій енергопакет ЄС на газопроводи з третіх країн. Зокрема, згідно з новими правилами постачальник газу не може бути одночасно власником газопроводу, також в магістралі мають бути зарезервовані потужності для незалежних постачальників. У випадку з "Північним потоком-2" це загрожує збитками для російського "Газпрому".

Зазначимо, обмеження Газової директиви стосуються газопроводів, які були введені в експлуатацію після 23 травня 2019 року. До цієї дати всі питання вирішувалися на рівні конкретної країни, на берег якої виходить магістраль. Німецька коаліція пропонує прибрати останній пункт, голосування пройде на цьому тижні.

Нагадаємо, минулого тижня Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2" на південний схід від острова Борнхольм. Від цього рішення безпосередньо залежали терміни будівництва газопроводу.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, Україна була готова до рішення Данії по "Північному потоку-2", який ставить під загрозу обсяги транзиту російського газу по українській ГТС.

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