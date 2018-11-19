Германия полностью прекращает экспорт оружия в Саудовскую Аравию

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Также Берлин призывает принять аналогичное решение остальные страны ЕС

Германия приостанавливает экспорт оружия в Саудовскую Аравию после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве страны в Стамбуле (Турция). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

В течение месяца Германия воздерживалась от заключения новых договоров о поставках оружия. Сейчас Берлин прекратил экспорт и по тем договоренностям, которые были заключены до этого.

По словам представителя министерства экономики Германии Филиппа Джорница, немецкое правительство работает со всеми владельцами разрешения на продажу оружия, поэтому экспорт в Саудовскую Аравию прекращен полностью.

Пока неизвестно, сколько продлится запрет на экспорт оружия. Берлин пытается склонить к аналогичному шагу другие страны-члены ЕС, но безрезультатно.

Ранее, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин запрещает въезд на территорию Шенгенской зоны 18 гражданам Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Хашкаджи.

Напомним, ранее сообщалось, что тело известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкади было уничтожено в кислоте.

В Турции также есть материалы в деле об убийстве Хашкаджи, которые противоречат выводам прокуратуры Саудовской Аравии. В частности в Турции опровергли выводы саудовской прокуратуры о том, что журналист умер от смертельной дозы наркотиков.