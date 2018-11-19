Німеччина повністю припиняє експорт зброї до Саудівської Аравії

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Також Берлін закликає країни ЄС прийняти аналогічне рішення

Німеччина припиняє експорт зброї до Саудівської Аравії після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі в консульстві країни у Стамбулі (Туреччина). Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ABC News.

До цього протягом місяця Німеччина утримувлась від укладання нових договорів про постачання зброї. Зараз Берлін припинив експорт і за тими домовленостями, які були укладені до цього.

За словами представника міністерства економіки Німеччини Філіппа Джорніца, німецький уряд працює з усіма власниками дозволу на продаж зброї, тому експорт до Саудівської Аравії припинений повністю.

Наразі невідомо, скільки триватиме заборона на експорт зброї. Берлін намагається схилити до аналогічного кроку інші країни-члени ЄС, але безрезультатно.

Раніше, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Берлін забороняє в'їзд на територію Шенгенської зони 18 громадянам Саудівської Аравії, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Хашкаджі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі було знищене в кислоті.

У Туреччини також є матеріали у справі про вбивство Хашкаджі, які суперечать висновкам прокуратури Саудівської Аравії. Зокрема в Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків.