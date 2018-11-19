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Німеччина повністю припиняє експорт зброї до Саудівської Аравії

Новини » Політика    19.11.2018 - 15:58
Німеччина повністю припиняє експорт зброї до Саудівської Аравії
Ілюстративне фото (Pixabay)

Також Берлін закликає країни ЄС прийняти аналогічне рішення

Німеччина припиняє експорт зброї до Саудівської Аравії після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі в консульстві країни у Стамбулі (Туреччина). Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ABC News.

До цього протягом місяця Німеччина утримувлась від укладання нових договорів про постачання зброї. Зараз Берлін припинив експорт і за тими домовленостями, які були укладені до цього. 

За словами представника міністерства економіки Німеччини Філіппа Джорніца, німецький уряд працює з усіма власниками дозволу на продаж зброї, тому експорт до Саудівської Аравії припинений повністю.

Наразі невідомо, скільки триватиме заборона на експорт зброї. Берлін намагається схилити до аналогічного кроку інші країни-члени ЄС, але безрезультатно.

Раніше, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Берлін забороняє в'їзд на територію Шенгенської зони 18 громадянам Саудівської Аравії, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Хашкаджі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі було знищене в кислоті.

У Туреччини також є матеріали у справі про вбивство Хашкаджі, які суперечать висновкам прокуратури Саудівської Аравії. Зокрема в Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків. 

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