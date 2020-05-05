Германия подозревает хакера из РФ во взломе сети парламента и выдала ордер на арест

Германия подозревает хакера из Российской Федерации во взломе сети парламента и выдала ордер на его арест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Сообщается, что что подозреваемым является 29-летний Дмитрий Бадин и его также разыскивают США за хакерские атаки, в частности кражу электронных писем Хиллари Клинтон и Демократической партии накануне президентских выборов в 2016 году.

По предварительной информации, голландские органы безопасности предполагали, что российской команде хакеров поручили похитить информацию про отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. Тогда россиян за их дипломатический статус не смогли арестовать и выслали из страны, конфисковав у них технику. А именно на ней правоохранители нашли доказательства причастности Бадина к хакерской атаке на Бундестаг.

Издание отмечает, что даже если хакер и выедет за пределы России и его все-таки поймают, то сначала выдадут США.

Напомним, в начале марта в Украине презентовали запуск информационной кампании по кибербезопасности, над созданием которой работали специалисты Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Украины.

Как писало РБК-Украина, в конце марта правоохранители разоблачили хакерскую группировку, которая обворовывала банковские счета. Киберпреступники похитили более 20 млн гривен.