Німеччина підозрює хакера з РФ у зломі мережі парламенту і видала ордер на арешт

Німеччина підозрює хакера з Російської Федерації у зломі мережі парламенту і видала ордер на його арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

Повідомляється, що підозрюваним є 29-річний Дмитро Бадін і його також розшукують США за хакерські атаки, зокрема крадіжку електронних листів Хілларі Клінтон і Демократичної партії напередодні президентських виборів в 2016 році.

За попередньою інформацією, голландські органи безпеки припускали, що російській команді хакерів доручили викрасти інформацію про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії. Тоді росіян за їх дипломатичний статус не змогли заарештувати і вислали з країни, конфіскувавши у них техніку. А саме на ній правоохоронці знайшли докази причетності Бадіна до хакерської атаки на Бундестаг.

Видання зазначає, що навіть якщо хакер і виїде за межі Росії і його все-таки зловлять, то спочатку видадуть США.

Нагадаємо, на початку березня в Україні презентували запуск інформаційної кампанії з кібербезпеки, над створенням якої працювали фахівці Великобританії, Сполучених Штатів Америки та України.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці березня правоохоронці викрили хакерську групу, яка обкрадала банківські рахунки. Кіберзлочинці викрали понад 20 млн гривень.