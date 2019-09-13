Німеччина підтримала Францію в блокуванні кріптовалюти від Facebook

Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

У Німеччині готові розглянути варіант лише з створенням публічної цифровий валюти

У німецької консервативної партії заявили, що Німеччина також будуть блокувати криптовалюту Libra від Facebook, слідом за Францією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

За словами члена консервативної партії німецького Канцлера Ангели Меркель Томаса Хейлманна, уряд Німеччини проти надання дозволу на використання валюти цифровий Facebook Libra в Європейському Союзі.

"досі економіка виконала велику роботу з протидії криз і інфляції з допомогою заходів, які вживаються центральними банками. Як тільки постачальник цифровий валюти буде домінувати на ринку, це буде досить складно для конкурентів", - заявив Хейлманн.

При цьому наголошується, що уряд Німеччини відкрито для ідеї створення публічної цифровий валюти.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів Франції виступило з заявою, що буде блокувати в Європі розвиток кріптовалюти Libra. На думку француского Мінфіну, плани розвитку Libra не можуть бути реалізовані, поки не будуть вирішені проблеми, пов'язані з ризиком споживачів і грошовим суверенітетом уряду.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія Facebook Inc планує запуск нової глобальної кріптовалюти під назвою Libra у першій половині 2020 року. У компанії хочуть надати небанківським споживачам доступ до фінансових послуг.