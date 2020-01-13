Німеччина планує провести саміт з Лівії

Фото: конфлікт у Лівії (twitter.com)

Участь у саміті візьме Ердоган

Німеччина планує провести 19 січня саміт з питань ситуації в Лівії, на якому планує обговорити кроки щодо досягнення миру в регіоні. Про це повідомляє Reuters.

Саміт відбудеться в Берліні, де в цей день перебуватиме з офіційним візитом президент Туреччини Реджеп Ердоган. Президент Туреччини вже підтвердив участь у саміті.

"Ми конструктивно підтримували і продовжуємо підтримувати "Берлінський процес". У ці вихідні в Берліні пройде саміт, і ми рішуче налаштовані взяти в ньому участь", - заявив Ердоган.

Зазначимо, що у Лівії після повалення режиму Муамара Каддафі з 2014 року існує щонайменше чотири паралельних уряду. Найбільше влади у міжнародно визнаного уряду національної єдності на чолі з Фаизом Сараджой, яке базується в столиці країни Тріполі і яке підтримала ООН, і у Лівійської національної армії на чолі з військовим генералом Халіфою Хафтаром на сході країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лівійська національна армія (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара оголосила про припинення бойових дій на заході Лівії з півночі неділі за місцевим часом. Армія Хафтара вимагає, щоб міжнародно визнаний уряд Лівії також дотримувався перемир'я.

Також РБК-Україна писало, що 5 січня Туреччина почала перекидати своїх військових на територію Лівії. Завданням турецьких сил є забезпечення безпеки уряду Лівії.